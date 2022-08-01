В тюменском техникуме для будущих маляров и плотников открыли новые мастерские

| Фото: Главного управления строительства Тюменской области | Фото: Главного управления строительства Тюменской области

Новые мастерские по компетенциям "малярные и декоративные работы" и "плотницкое дело" открыли в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, который выиграл грант федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Техникум отремонтировал около 400 кв. м помещений, закупил 350 единиц новейшего учебно-лабораторного и производственного оборудования. Создано 14 современных автоматизированных мест: восемь - для маляров и шесть - для плотников.

Студентам-малярам доступны шлифовальные машинки с пылеудалением, профессиональные фены и другие инструменты. Плотники будут учиться за новыми монтажными столами, осваивать современные циркулярные станки и фрезы.

По словам директора техникума Елены Путра, благодаря этим мастерским в Тюмени будут готовить конкурентных специалистов для рынка труда.

"И не только наших студентов, - подчеркнула она. - Здесь мы реализуем подготовку по содействию занятости, переподготовку кадров, повышение квалификации".

Представители строительных организаций отметили, что некоторых инструментов пока нет на строительных площадках. Это значит, что процесс подготовки специалистов будет актуален ещё не менее пяти-семи лет.

В Тюменской области в 2022 году открывается восемь мастерских по различным специальностям. Это в дополнение к уже действующим 46. В ближайшие годы планируется открыть ещё 25 мастерских на базе профессиональных колледжей и техникумов.