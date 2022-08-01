25 августа - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в сквере им. Моисеенко (парк медакадемии) начнутся чемпионат и первенство города по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина "спортивное ориентирование").

В Тюмени в 11 часов в Конторе пароходства начнется презентация редевелопмента объекта, находящегося по ул. Ямской, 122, ранее известного как клуб "Пещера". Участие по аккредитации.

В Тюмени в 12 часов от ул. Советской, 84 начнется пресс-тур по работам фестиваля "Морфология улиц".

В Тюмени в 14 часов в Конторе пароходства начнется мероприятие, посвященное информированию и просвещению молодежи о донорстве. Пройдет обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, а также состоится встреча с заместителем председателя Тюменского регионального отделения Российского Красного Креста Светланой Макеевой. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В Тюмени в 15 часов на ул. Малой Загородной рядом со входом в Загородный сад начнется брифинг "Безопасность детей на дорогах, рекомендуемый скоростной порог в первые дни сентября, подготовка улично-дорожной сети к новому учебному году" с участием начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрея Миллера.

В Тюмени в 18 часов на площади ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется игровая программа "Скоро в школу".

В Тюмени в 18 часов на площадке возле "Конторы пароходства" (уличные столы) начнется English speaking club. Topic: contemporary art.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2-й этаж) начнется публичная консультация по психологии. Ответы на вопросы. Психолог Елена Важенина расскажет о самом важном в психологии людей - о их чувствах и о том как они влияют на жизнь.

В Тюмени с 18 до 19 часов на площади 400-летия города пройдет игротека "Летнее книгопутешествие": книжный "Имаджинариум"; литературный "Дженга-бой"; прогулка по площади Карронад в игре по произведениям Владислава Крапивина.

В Тюмени в 19 часов в малом зале "Конторы парохоства" начнется лекция-диалог "Дело во мне". Разговор пойдет о точности мысли, как слова и образ мышления формируют нас, насколько важно проговаривать вещи. 18+

В Тюмени с 19 до 21 часа на летней площадке возле "Конторы пароходства" (у сцены) в рамках Фестиваля летнего кино состоится показ анимации (6+).

В д. Черная речка в 12 часов в Грин-парке "Юрибей" начнется ознакомительный тур. Участие по аккредитации.

Интересное в этот день:

1609 — Галилео Галилей продемонстрировал новое устройство — телескоп.

1753 — французский естествоиспытатель Жорж де Бюффон представил Академии монументальный труд "Естественная история".

1810 — англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.

1833 — русская экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала Маточкин Шар (Новая Земля).

1875 — Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.

1919 — открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.

1937 — первый полет самолета АНТ-51.

1949 — в Москве началась Первая Всесоюзная конференция сторонников мира.

1960 — в Риме начались XVII Олимпийские игры.

1973 — сделан первый снимок томографом.

1989 — американский космический зонд "Вояджер" передал снимки планеты Нептун на Землю.

2006 — в результате пожара обрушился главный купол Троицкого собора Санкт-Петербурга.