Тюменцев приглашают на просветительский марафон Российского общества "Знание"

| Фото: Российское общество «Знание» | Фото: Российское общество «Знание»

Жителей Тюменской области приглашают на Федеральный просветительский марафон Российского общества "Знание" пройдет с 31 августа по 2 сентября. Возможны онлайн и офлайн участие. Регистрация здесь.

Здесь будут выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое другое. Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих – отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса.

Площадками Просветительского марафона станут студии в пяти городах, каждая будет освещать определенную тему. Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона.

В Москве работа студии в концертном зале "Зарядье" будет посвящена теме "Знание. Сила", которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Лейтмотивом площадки в Санкт-Петербурге станет тема "Знание. Сделано в России", которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала России для создания новых продуктов, а также познакомит молодежь с последними решениями в области импортозамещения. Площадка "Знание. Наследие России" в Нижнем Новгороде познакомит слушателей с множеством культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян.

В программу марафона войдет трек "Знание. Экология" – в нем будет представлена просветительская программа площадки "Знания" на Всероссийском молодёжном экологическом форуме "Экосистема" в Камчатском крае, которая продемонстрирует преимущества осознанного образа жизни, а также раскроет актуальные инструменты для заботы об окружающей среде.

Впервые один из треков марафона – "Знание. Мы вместе" – будет организован на площадке в Луганске в Луганской народной республике: через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей он позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объединяет.

Инновацией предстоящего марафона станет открытая регистрация слушателей. К участию в первых трех марафонах "Знания" приглашались ребята, которые к тому моменту уже успели проявить себя в различных всероссийских конкурсах и олимпиадах. В этот раз специально для всех, кто готов продемонстрировать свои знания и таланты, чтобы посетить марафон, но еще не успел этого сделать, "Знание" запустило специальный творческий конкурс. Правила просты: нужно опубликовать в социальной сети ВКонтакте пост с интересным фактом о России – ее истории, науке, технологиях, искусстве, экологии, о регионах России или об особенностях национальной культуры. Формат публикации может быть любым: текст, рисунок, фото или видео. В посте необходимо отметить аккаунт @znanierussia и поставить хэштеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, приложив к форме регистрации ссылку на публикацию творческого задания. Победителей отберет экспертный совет конкурса, они станут гостями студии марафона в Москве.

Федеральный Просветительский марафон "Знание" пройдет уже в четвертый раз, и как всегда, программа будет насыщенной – как с точки зрения форматов, так и содержания, – отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. – Достоверные знания – это одна из основополагающих ценностей современного общества, поэтому с каждым новым мероприятием стараемся сделать их еще более доступными каждому. Например, сейчас ведем большую работу по организации трансляций на площадках образовательных учреждений и на городских экранах по всей России. Кроме того, мы получаем много запросов от зрителей, которые хотят посетить марафон очно. И я рад, что еще больше талантливых ребят получат такой шанс, приняв участие в творческом конкурсе.

С 1 по 9 сентября пройдет акция "Поделись своим знанием", в рамках которой лекторы Общества "Знание", представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций посетят российские школы и вузы, а также выступят на открытых уроках. 2 сентября в рамках марафона состоится премьера просветительского спектакля "Трудный экзамен" – победителя Всероссийского конкурса "Знание. Театр". Зрители смогут посмотреть трансляцию постановки на сайте марафона и в сообществе Российского общества "Знание" ВКонтакте.