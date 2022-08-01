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В Тюменской области на трассах увеличили число нарядов ДПС

Общество, 13:11 24 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Число нарядов ДПС увеличено в Тюменской области на основных трассах накануне 1 сентября в рамках мероприятия "Дорога домой". Начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер отметил, что основным нарушением водителей на загородных автодорогах является превышение скорости.

Также к причинам аварий относятся минимум отдыха и остановок, потеря контроля за транспортным средством. По информации региональной ГАИ, в этом году особо опасными стали дороги Тюмень - Омск в Тюменском районе и Екатеринбург - Тюмень.

Всего на пяти федеральных автодорогах Тюменской области в этом году произошло 146 ДТП, 27 человек погибли, 219 ранены.

Акция "Дорога домой" продлится до конца недели.

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# ГИБДД Тюменской области

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