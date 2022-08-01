Заявки на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" принимают до 31 августа
Прием заявок на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" заканчивается 31 августа. На сегодня больше всего заявок поступило от жителей Новосибирской области - 44, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.
Всего получено 619 заявок из 77 регионов, на втором месте по числу желающих участвовать в конкурсе - Ставропольский край и Санкт-Петербург, 29 заявок. От Московской области - 28 заявок.
В любительской категории насчитывается 412 заявок. В профессиональной 207.
Подробная информация об участии в проекте доступна на сайте мыконкурс.рф. Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.