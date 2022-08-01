  • 26 августа 202226.08.2022пятница
  • USD59,7699
    EUR59,5983
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Заявки на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" принимают до 31 августа

Общество, 08:43 26 августа 2022

vk.com/wekonkurs | Фото: vk.com/wekonkurs

Прием заявок на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" заканчивается 31 августа. На сегодня больше всего заявок поступило от жителей Новосибирской области - 44, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Всего получено 619 заявок из 77 регионов, на втором месте по числу желающих участвовать в конкурсе - Ставропольский край и Санкт-Петербург, 29 заявок. От Московской области - 28 заявок.

В любительской категории насчитывается 412 заявок. В профессиональной 207.

Подробная информация об участии в проекте доступна на сайте мыконкурс.рф. Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видеоролики , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 26.08.2022Времена года представят на первой межрегиональной выставке в Ишиме
08:56 26.08.2022При утверждении проекта тюменского кампуса учтут все мнения, считает депутат Александр Зеленский
08:43 26.08.2022Заявки на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" принимают до 31 августа
08:15 26.08.2022В Тюмени в День знаний перекроют четыре улицы