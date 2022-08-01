Заявки на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" принимают до 31 августа

| Фото: vk.com/wekonkurs | Фото: vk.com/wekonkurs

Прием заявок на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" заканчивается 31 августа. На сегодня больше всего заявок поступило от жителей Новосибирской области - 44, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Всего получено 619 заявок из 77 регионов, на втором месте по числу желающих участвовать в конкурсе - Ставропольский край и Санкт-Петербург, 29 заявок. От Московской области - 28 заявок.

В любительской категории насчитывается 412 заявок. В профессиональной 207.

Подробная информация об участии в проекте доступна на сайте мыконкурс.рф. Всероссийский конкурс национальных видеороликов "МЫ" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.