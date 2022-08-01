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На памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны в Тюменской области добавят QR-коды

Общество, 16:56 25 августа 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Разместить QR-код на каждом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны предлагает сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как отмечает общественник, на памятниках нанесены фамилии и инициалы. QR-код позволит переходить по ссылке на ресурсы с информацией о красноармейцах и тружениках тыла.

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# QR-код , Великая Отечественная война , Геннадий Иванов , памятники

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