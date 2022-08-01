  • 26 августа 202226.08.2022пятница
  • USD59,7699
    EUR59,5983
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Тюмени

Общество, 18:32 26 августа 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Рейды и сплошная проверка водителей на трезвость пройдут в Тюмени 27 августа. Автоинспекторы проверят водителей на одном из участков городских дорог, сообщает ГИБДД Тюменской области.

С начала 2022 года сотрудники областного управления ГИБДД отстранили от управления транспортом 4 тыс. 915 водителей в состоянии опьянения, 810 из них задержали пьяными за рулем повторно.

По статистике ГИБДД, в августе автолюбители чаще всего управляют транспортом в нетрезвом состоянии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 26.08.2022Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Тюмени
18:17 26.08.2022Газовики отключили злостного должника в Тюменском районе
17:51 26.08.202227 августа - события дня
17:40 26.08.2022Тюменцы за активное участие в фестивале "МЕДина" получат сертификаты и клубные карты