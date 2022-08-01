Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Рейды и сплошная проверка водителей на трезвость пройдут в Тюмени 27 августа. Автоинспекторы проверят водителей на одном из участков городских дорог, сообщает ГИБДД Тюменской области.

С начала 2022 года сотрудники областного управления ГИБДД отстранили от управления транспортом 4 тыс. 915 водителей в состоянии опьянения, 810 из них задержали пьяными за рулем повторно.

По статистике ГИБДД, в августе автолюбители чаще всего управляют транспортом в нетрезвом состоянии.