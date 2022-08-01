Прощание с генерал-майором юстиции Вячеславом Семенченко пройдет 28 августа в Тюмени

| Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru | Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Прощание с генерал-майором юстиции Вячеславом Константиновичем Семенченко, умершим 23 августа 2022 года на 61-м году жизни, состоится в воскресенье, 28 августа в ритуальном зале Тюменского ритуального центра "Мемориал" (ул. Юрия Семовских, 4) с 14 до 15 часов.

Вячеслав Константинович Семенченко родился в 1961 году в Тюмени, закончил среднюю школу №22 Тюмени с похвальной грамотой. В 1982-м окончил Свердловский юридический институт по специальности "правоведение". Отслужив военную службу по призыву, в 1985-м перешел на службу в органы военной прокуратуры. В 1985-1986-м - следователь военной прокуратуры Тюменского гарнизона Сибирского военного округа, в 1986-1987-м – следователь, помощник военного прокурора Сургутского гарнизона СибВО, в 1987-1988 – старший помощник военного прокурора Барнаульского гарнизона СибВО.

В 1988-м назначен заместителем военного прокурора Томского гарнизона СибВО, с 1989-го по 1991-й – военный прокурор отдела общего надзора военной прокуратуры СибВО. В 1991 году назначен военным прокурором Томского гарнизона Сибирского военного округа. Работал в этой должности 18 лет, до 2009 года, с перерывами на службу в Республике Абхазия Северо-Кавказского военного округа и на Кубе. С 2009 года – начальник управления кадров Главной военной прокуратуры РФ – старший помощник Главного военного прокурора. В 2010 Указом президента РФ присвоено воинское звание генерал-майора юстиции. Женат, двое детей.