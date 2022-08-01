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Мотоциклист из Франции проехал более 8 тыс. км до Тобольска

Общество, 13:29 28 августа 2022

телеграм-канал Максима Афанасьева | Фото: телеграм-канал Максима Афанасьева

Более 8 тыс. км за 18 дней преодолел на мотоцикле путешественник из Парижа до Тобольска, приехав в город 27 августа. По дороге к нему присоединились мотопутешественники из Екатеринбурга и Тюмени, написал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем телеграм-канале.

Глава города высказал надежды, что поездка станет традицией. Также были заложены маленькие традиции путешествия: посещение Абалака и фото в кремле. Тобольск, по словам Максима Афанасьева, понравился мотоциклисту.

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Отметим, путешествие планировалось около полугода. На тур было отведено 18 дней. Максим полностью воссоздал маршрут французского астронома Шаппа д’Отроша. Итогом его вояжа стала книга "Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 году".

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# мотоциклисты , путешественники , Тобольск

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