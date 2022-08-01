Теплая погода продержится в Тюмени до конца рабочей недели

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тепло продержится в Тюмени вплоть до 2 сентября. По данным центра Фобос, в течение рабочей недели температурный режим будет аномально жарким – днем до 29 градусов. Однако уже к выходным станет прохладнее и столбики термометров не превысят 15 градусов тепла.

29 августа в Тюмени ожидается ясная погода, днем до плюс 28 градусов, ночью – плюс 16. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер западный, умеренный.

30 августа дневная температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, ночная составит плюс 15. Синоптики не исключают вероятность небольшого дождя, ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.

31 августа в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью – до 17. Ветер северо-западный с порывами до 11 м/с.

1 и 2 сентября дневная температура воздуха составит от 27 до 29 градусов, ночная – до плюс 15. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 4 метров в секунду.

В выходные в Тюмени станет прохладнее. 3 сентября в течение суток ожидается ясная погода, днем похолодает до плюс 15 градусов, ночью - до плюс 9. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду.

4 сентября синоптики прогнозируют плюс 16 градусов днем и плюс 5 – в ночные часы. Небо будет малооблачным, ветер подует с запада со скоростью 5 метров в секунду.

Любовь Голышева