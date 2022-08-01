Участники "Тюменской марки" представят свою продукцию 16 и 17 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка продукции участников конкурса "Тюменская марка-2022" пройдет 16 и 17 сентября. На ее площадке соберутся новички и те, кто с дружит с конкурсом много лет. Как сообщают организаторы, впервые число желающих принять участие значительно превышает количество заявленных мест: за звание лучшего поборются 60 компаний.

Выставка дает участникам возможность показать, что нового и интересного они могут предложить потребителям. Так, в компании "3D LAB" плотно взялись за импортозамещение и готовы представить под своим брендом продукцию, которая раньше производилась только за рубежом.

Один из самых первых участников конкурса, мебельная компания "Заречье", победители 2003 года. В настоящее время компания достойно держит планку лучших в Тюмени и готовы доказать это на выставке.