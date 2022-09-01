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Евгений Заболотный поздравил школьников и студентов, педагогов и родителей с Днем знаний

Политика, 09:30 01 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени созданы комфортные условия для обучения и преподавания. Ученики не только получают новые знания, но и реализуют свои таланты, проявляя себя в исследовательской и творческой деятельности.

Об этом сказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, поздравляя школьников и студентов, педагогов и родителей с Днем знаний.

По словам Евгения Заболотного, ежегодно в областной столице открываются новые учреждения образования, оснащенные всем необходимым. В этом году подарком для горожан стал современный, красивый корпус школы № 30 на Московском тракте. В нем первоклассники смогут погрузиться в мир, полный открытий и интересных событий, а ребята постарше продолжат покорять новые вершины знаний.

Для юношей и девушек, впервые переступающих порог техникумов, колледжей и вузов, начинается путь к делу всей жизни. Важно, чтобы и в дальнейшем родная тюменская земля оставалась кузницей всесторонне подготовленных и востребованных кадров. Строительство корпуса ТюмГУ на ул. Республики и реализация проекта межвузовского кампуса придадут мощный импульс развитию высшей школы региона.

"Депутаты Тюменской городской думы от всей души желают педагогам энергии и профессиональных свершений, школьникам и студентам – успешной учебы и верных друзей, а родителям – мудрости и терпения. Пусть для вас этот год будет плодотворным и оправдает все ожидания!" - сказал Евгений Заболотный.

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# гордума , День знаний , Евгений Заболотный

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