Новая дорога соединит улицу Закалужскую с районом Тюменской слободы

Продлить улицу Андрея Бушуева с обустройством перекрестка магистральной улицы Уездной и возведением эстакады, которая предусматривает переход через тепловую магистраль, планируют в рамках капитального ремонта одной из полос объездной дороги, расположенной между Московским и Червишевским трактами, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ.

Как пояснил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Алексей Васенин, эта дорога позволит соединить улицу Закалужскую с районом Тюменской слободы, что улучшит транспортную развязку данной застройки с другими районами города.

Строителям предстоит возвести около 120 метров дороги в двухполосном исполнении.

"При проведении подготовительных работ выяснилось, что на объекте множество инженерных коммуникаций, – рассказал Алексей Васенин. – Некоторые из них придется перекладывать, что-то защищать. Конечно же, все эти действия будут согласованы с сетевыми организациями, на что тоже потребуется время. Это сложный объект, поскольку эстакада будет примыкать к скоростной дороге".

На сегодняшний день дорожники отшурфили инженерные коммуникации и обозначили проблемные места. Параллельно ведутся работы по строительству эстакады через тепломагистраль. Со стороны примыкания объездной дороги дополнительно возводятся переходно-скоростные полосы для заезда и выезда. Сейчас эти работы на стадии устройства нижних слоев основания.

Строительство объекта планируется завершить до 15 декабря текущего года.