Тюменский учитель будет преподавать в Душанбе в рамках гуманитарного проекта

Фото: Министерство просвещения РФ Фото: Министерство просвещения РФ

Солнечно, тепло, вкусно, интересно, добродушно, весело — так встретила столица Таджикистана, рассказал педагог из Тюмени Иван Савенков, который в этом году начнет работать в общеобразовательной школе № 20 Душанбе в рамках гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом".

Преподавать в семь стран ближнего и дальнего зарубежья отправятся более 350 учителей из 49 регионов России. Педагогов уже ждут более чем в 200 школах стран-участниц проекта: Вьетнаме, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане и Турции, сообщает официальный телеграм-канал Министерства просвещения России.

В прошлом учебном году российские педагоги подготовили более 350 победителей и призеров национальных и международных олимпиад и конкурсов, провели более 800 культурно-просветительских мероприятий, направленных на продвижение русской культуры и традиций, образа современной России.