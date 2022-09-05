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От тюменских студентов с ОВЗ ждут заявки на конкурс "Профессиональное завтра"

Общество, 08:15 05 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

V всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов с участием студентов с инвалидностью пройдет в ТюмГУ с 18 по 21 октября. Заявки на участие принимаются до 12 сентября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники конкурса "Профессиональное завтра" предлагают на оценку экспертам социально значимые проекты, которые способствуют развитию инклюзивной культуры в образовательной и трудовой сфере. Заявки принимаются в пяти номинациях: "Профессиональный старт-ап молодежи". "Исследовательская работа", "Мое полезное изобретение", "Социальный проект" и "Социальная реклама".

Конкурс реализуется в два этапа: прием заявок и защита проекта. Зарегистрироваться на участие и представить свое предложение необходимо до 12 сентября.

К участию приглашают обучающихся по программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура всех форм обучения. Допускаются как индивидуальные, так и групповые проекты. Ознакомиться с условиями участия, дайджестом и списком экспертов можно на официальном сайте мероприятия.

Получить дополнительную информацию можно у представителя организационного комитета: Анастасии Бузолиной (+79612074767, call-центр РУМЦ ТюмГУ: 8-800-700-76-62, e-mail: profzavtra2022@utmn.ru).

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# конкурс , студенты , ТюмГУ

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