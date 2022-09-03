4 сентября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) продолжится фестиваль здоровьесбережения "Медиана".

В Тюмени в 12 часов в Информационно-библиотечном центре для молодёжи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча любителей виниловых пластинок "Виниловая мена".

В Тюмени в 16 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется финал Тюменской областной "Пионер-лиги" КВН.

В Тюмени в 18 часов 30 минут на уличной сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся рсские народные танцы ансамбля "Вернисаж".

Интересное в этот день:

1781 — 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес, Калифорния, США.

1791 — Людовик XVI подписал первую конституцию Франции.

1799 — в Российской империи учреждены городские управы.

1802 — Немецкий филолог Георг Гротефенд предъявил первый в мире удачный перевод вавилонской клинописи.

1837 — в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал своё изобретение — телеграф.

1842 — спустя 284 года возобновилось строительство Кельнского собора.

1884 — в России отменена автономия университетов.

1885 — в Нью-Йорке открылось первое в Соединённых Штатах кафе самообслуживания.

1888 — американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку "Kodak", получил патент на рулонную фотопленку в кассетах и фотокамеру для съемки на такую пленку.

1913 — экспедиция на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач" под руководством Бориса Вилькицкого открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля).

1957 — начался первый полет реактивного пассажирского самолёта "ТУ-104А" по маршруту Москва-Нью-Йорк.

1964 — NASA выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.

1991 — Свердловск вновь стал Екатеринбургом.

1998 — основана компания "Google".