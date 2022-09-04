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Тюменские хирурги успешно оперируют возрастных пациентов

Общество, 08:36 04 сентября 2022

Фото: Медицинский город (архив)

Пяти пациентам в возрасте от 80 до 87 лет были выполнены сложные полостные и реконструктивные операции в хирургическом отделении №1 тюменского Медицинского города.

Лечение возрастных пациентов — непростая задача, которая требует тщательной оценки возможностей организма, его способности выдержать оперативное вмешательство и воздействие лекарственных препаратов.

"Пациенты имеют определенное мужество, настроены на борьбу и верят, что смогут продолжить жить полноценно. А мы поддерживаем их в этом",— отметил заведующий хирургическим отделением №1 Евгений Франк. Каждый из пяти пациентов хорошо восстановился после хирургического лечения.

Возраст - не противопоказан для любого оперативного вмешательства, подчеркнул директор-главный врач Медицинского города Расим Тамразов.

В августе Расим Тамразов выполнил для 80-летнего пациента из Екатеринбурга сложную реконструктивную операцию по восстановлению проходимости кишечника, удалив ранее наложенную стому. Спустя несколько недель пациент вернулся к привычному ритму жизни.

Хирургическое отделение №1 можно назвать самым возрастным отделением онкодиспансера. По статистике ежегодно около трехсот пациентов старше 70 лет проходят лечение в отделении, специализирующемся на лечении онкологических патологий, сообщает пресс-служба клиники.

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