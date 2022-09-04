Тюменский педиатр рассказала о профилактике ОРВИ и ОРЗ у школьников

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для предотвращения ОРВИ и ОРЗ у детей тюменский педиатр Лидия Вершинина рекомендует часто и регулярно проветривать помещения м проводить частую влажную уборку с дезинфицирующими растворами.

Кроме того, необходимо тщательно мыть руки себе и ребенку и стирать игрушки, которыми дети играют вне дома. Также врач советует при вспышке аденовирусной инфекции не водить ребенка в бассейн и не посещать без необходимости многолюдные места, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень"

"Старайтесь поддерживать оптимальную температуру и влажность в помещении, - говорит врач. - Если дома холодно, то шансы заболеть у ребенка возрастают. А если не удается добиться нужной степени увлажнения воздуха, можно просто промывать детям носовые пазухи солевыми растворами".

Следует чаще гулять на свежем воздухе и одевать ребенка так, чтобы он не замерзал, но и не потел. На прогулках держите при себе воду, чтобы дети, вдоволь побегав, могли попить.

Питание должно быть богатым витаминами и микроэлементами. Но перекусывать слишком часто ребенок не должен, иначе у него будет выделяться меньше слюны, которая обладает противовирусной активностью. Ограничьте потребление сладкого, а также блюд с высоким содержанием ненатуральных добавок. Включите в рацион больше овощей и фруктов.