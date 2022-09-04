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Юные художницы из Голышманово создали книжку-раскраску

Общество, 10:48 04 сентября 2022

Фото со страницы Голышмановской ДШИ в соцсети

350 книжек-раскрасок "Голышманово цвета рассвета" изготовили юные художницы из местной детской школы искусств. Этот социальный проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.

Книжку-раскраску разделили на три части: исторические объекты, государственные учреждения и места отдыха, всего — 19 иллюстраций с достопримечательностями посёлка Голышманово. Партнерами проекта выступали Голышмановский краеведческий музей и комитет образования округа.

"Нам выделили более 350 тысяч рублей, и школа искусств почти столько же средств вложила на реализацию проекта на условиях софинансирования. Большая часть денег ушла на печать книжки-раскраски в тюменской типографии, на остальные приобретали наборы для художников и несколько мольбертов", - рассказала директор Голышмановской школы искусств Наталья Цепилова.

Книжку презентовали на августовском педагогическом форуме и передали в голышмановские школы качестве подарков для первоклашек на День Знаний, сообщает "Мегатюмень".

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