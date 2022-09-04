Зарплата тюменских медработников выше, чем в среднем по России

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Уровень зарплат работников сферы здравоохранения в Тюменской области выше общероссийского. Таковы данные Росстата. В Уральском федеральном округе регион на третьем месте.

В первом полугодии 2022 года врачи и работники с высшим образованием в медучреждениях Тюменской области в среднем зарабатывали 99 тыс. 608,3 рубля. В среднем по стране специалисты получали 95 тыс. 363,6 рубля, сообщает"Вслух.ру".

Средний медперсонал в Тюменской области зарабатывал 50 тыс. 895,3 рубля. В УФО этот показатель колеблется от 36 тыс. 123,6 руб. до 125 тыс. 026,2 руб. В целом по стране – 47 тыс. 901,9 руб.

В среднем по России доход младшего медперсонала - 40 тыс. 230,9 руб. В УФО – от 31 тыс. 872,9 до 115 тыс. 540 руб. В Тюменской области – 48 тыс. рублей.

Напомним, что на интерактивном сайте департамента занятости создан специальный раздел вакансий для медицинских работников. Работа есть в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Тобольске, Заводоуковске и сельских территориях. Телефон для справок: (3452) 42-78-56.