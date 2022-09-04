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Тюменцам напомнили о правилах безопасного общения в Интернете

Общество, 16:48 04 сентября 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постеры с фразами, напоминающими о соблюдении правил безопасности при общении в сети, появились на остановках городского транспорта в Тюмени 3 сентября. Акция посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Рядом с текстом размещен QR код, с помощью которого можно перейти на статью в группе "Киберпатруль Тюменской области" в соцсетях с подробной инструкцией, как распознать недоброжелателя и обезопасить себя, сообщает "Мегатюмень".

"С помощью этой акции мы хотим напомнить тюменцам о том, как важно быть внимательным в сети, проявлять осторожность. Интернет сейчас — самый популярный инструмент в руках экстремистских и террористических организаций", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

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