В Тюменской области бизнес воспользовался налоговой льготой на 3,5 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отсрочкой по уплате налогов в общей сумме на 3,5 млрд рублей воспользовались 2,5 тыс. предприятий и предпринимателей Тюменской области за первое полугодие 2022 г. Данная мера господдержки подразумевает перенос уплаты страховых взносов за II и III кварталы на один год, сообщает региональная налоговая служба.

В целом под эту меру поддержки подпадают более 65 тыс. плательщиков региона, в обороте предприятий могут остаться около 15 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Наряду с этим налоговики отмечают, что прирост по налогу на доходы физических лиц составил 108,9 % за первые шесть месяцев 2022 г. При этом рост возвратов НДФЛ в текущем году ускорился в полтора раза к прошлогоднему показателю. В абсолютной величине из бюджета возвращено более 4 млрд рублей против 3 млрд рублей в 2021 г. Это связано с тем, что в качестве меры поддержки экономики в условиях санкций, средний срок проверки декларации 3-НДФЛ сокращен с трех месяцев до 30 дней.

Оксана Корнеенкова