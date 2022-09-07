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В пос. Московский задержали пьяного подростка за рулем Volkswagen Polo

Происшествия, 16:37 07 сентября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

17-летнего подростка за рулем Volkswagen Polo задержали в пос. Московский ночью 7 сентября. Молодой человек был нетрезв и без прав, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В присутствии мамы автоинспекторы провели освидетельствование на состояние опьянения. Показания алкотестера - 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Парень пояснил, что ехал из своего дома домой к своей девушке.

В 2022 году автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении 37 подростков, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

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# ГИБДД Тюменской области

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