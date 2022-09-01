12 сентября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в областном избиркоме (ул. Володарского, 49, зал заседаний) начнется пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина по итогам единого дня голосования на выборах 11 сентября в регионе.

В Тюмени в 18 часов в Государственном архиве Тюменской области (ул. Воровского, 35) начнется день открытых дверей и мастер-класс "Секреты реставрации архивных документов".

Интересное в этот день:

1504 — Христофор Колумб в ходе четвёртого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию.

1624 — первая субмарина прошла испытания в Лондоне.

1698 — в Российском царстве основан город Таганрог.

1699 — впервые русское судно под трёхцветным флагом прибыло за границу (в Константинополь).

1715 — Пётр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.

1858 — в Новой Шотландии (Канада) открыто золото.

1905 — российский профессор В. Г. Цеге-фон-Мантейфель впервые провел успешную операцию по извлечению пули из сердца.

1933 — Лео Силард предложил идею цепной ядерной реакции.

1940 — найдены наскальные рисунки в пещере Ласко, Франция.

1954 — в Краснодоне установлен памятник молодогвардейцам.

1959 — с космодрома Байконур осуществлён запуск советской межпланетной станции "Луна-2".

1994 — в Атланте Марк Андриссен представил новый веб-браузер "Mosaic Netscape", который был выпущен в октябре.