11 сентября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" (Червишевский тракт, 18 км, ст. 29) продолжится фестиваль любителей туризма "ЛЕС".

В Тюмени в 10 часов в торгово-выставочном центре ДомЭкспо (ул. Народная, 68) откроется осенняя дизайнерская ярмарка IGOLKAmarket.

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) продолжится второй семейный экофестиваль "Я = Планета".

В Тюмени в 11 часов на базе отдыха "Кулига-парк" (32-й км Ирбитского тракта) начнется второй день фестиваля "Русский спас".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется акустический концерт группы "Хороший вопрос".

В Тюмени в спортивной школе "Центр дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдет первенство города по дзюдо.

В п. Винзили Тюменского района в 11 часов стартует чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию (кросс-марафон).

В Тобольске в 9 часов 45 минут на проспекте Дзираева начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области в дисциплине "бег по шоссе".

В Ишимском, Казанском, Тюменской и Вагайском районах Тюменской области в 8 часов стартует Единый день голосования.

Интересное в этот день:

1609 — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.

1813 — в Санкт-Петербурге открыт Каменноостровский мост.

1832 — в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установлена Александровская колонна высотой 47,5 м.

1882 — в Москве открыт первый в России частный театр.

1918 — декретом Совнаркома в России введена Метрическая система мер и весов.

1943 — на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый советский гранёный стакан.

1952 — состоялась премьера Шестой симфонии С. Прокофьева.

2001 — террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон.

2007 — В РФ испытан наиболее мощный неядерный боеприпас в мире.