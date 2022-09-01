11 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов на спортивно-оздоровительной базе "Азимут" (Червишевский тракт, 18 км, ст. 29) продолжится фестиваль любителей туризма "ЛЕС".
В Тюмени в 10 часов в торгово-выставочном центре ДомЭкспо (ул. Народная, 68) откроется осенняя дизайнерская ярмарка IGOLKAmarket.
В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) продолжится второй семейный экофестиваль "Я = Планета".
В Тюмени в 11 часов на базе отдыха "Кулига-парк" (32-й км Ирбитского тракта) начнется второй день фестиваля "Русский спас".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется акустический концерт группы "Хороший вопрос".
В Тюмени в спортивной школе "Центр дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдет первенство города по дзюдо.
В п. Винзили Тюменского района в 11 часов стартует чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию (кросс-марафон).
В Тобольске в 9 часов 45 минут на проспекте Дзираева начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области в дисциплине "бег по шоссе".
В Ишимском, Казанском, Тюменской и Вагайском районах Тюменской области в 8 часов стартует Единый день голосования.
Интересное в этот день:
1609 — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.
1813 — в Санкт-Петербурге открыт Каменноостровский мост.
1832 — в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установлена Александровская колонна высотой 47,5 м.
1882 — в Москве открыт первый в России частный театр.
1918 — декретом Совнаркома в России введена Метрическая система мер и весов.
1943 — на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый советский гранёный стакан.
1952 — состоялась премьера Шестой симфонии С. Прокофьева.
2001 — террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон.
2007 — В РФ испытан наиболее мощный неядерный боеприпас в мире.