Почти 3 тысячи человек переселят из аварийных домов в Тюмени в 2022 году

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

161 аварийный дом, где проживает 2 тыс. 961 человек, планируется расселить в Тюмени 2022 году.

Объем бюджетного финансирования на эти цели составит 3 млрд 115 млн 579 тыс. рублей. На данный момент из 69 домов расселены 1 тыс. 049 человек, рассказала директор городского департамента имущественных отношений Ольга Федоренко.

Планируется снести 130 аварийных домов. Уже снесено 69 домов, в том числе 65 – за счет бюджета. 31 освободившийся земельный участок будут осваивать инвесторы-застройщики, сообщает "Вслух.ру".

Два участка на ул. Ямской отдадут под благоустройство, еще три – на развитие Заречной части Тюмени. Два находятся в границах участков для размещения социальных объектов: спортивного центра с бассейном на ул. Розы Люксембург и поликлиники на 300 посещений в смену на улице Полевой.

На четырех участках, где нельзя возводить объекты капстроительства, могут появиться зеленые уголки, детские, спортивные площадки, парковки. Восемь – отнесены к территории общего пользования. По остальным ведется работа по возможным вариантам использования.

В 2021 году по всем программам из 212 домов переселены 2 тыс. 383 жителя. Расходы из бюджета составили 2 млрд 428 млн рублей, объем финансирования - на 14% больше по сравнению с 2020 годом.