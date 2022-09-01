Тобольские травматологии помогли пациенту, упавшему с кедра

t-l.ru t-l.ru

Пациенту, упавшему с дерева десятиметровой высоты в окрестностях Тобольска, оказали помощь врачи областной больницы №3.

Рентгеновское исследование показало переломом крестца со смещением позвонка. Кроме этого врач-травматолог Валентина Плоткина диагностировала оскольчатый перелом пяточной кости. Мужчина полностью потерял двигательную функцию.

Травматолог Алексей Гринь провел экстренную операцию. После этого мужчина уже мог сидеть и переворачиваться с одного бока на другой. Кроме того врачам удалось купировать боли и предотвратить риск повреждения органов малого таза, сообщает пресс-служба больницы.

Вторым этапом была выполнена операция, в ходе которой врачи сопоставили суставную поверхность кости пятки для её дальнейшего нормального функционирования и окончательно зафиксировали крестец. Из-за локации перелома - в месте, где проходят сосуды и нервы, травматологи воспользовались помощью эндоваскулярного хирурга Андрея Прохорихина.

"Подобные травмы очень опасны не только серьезными переломами костей, но и повреждениями органов малого таза, таких как мочевой пузырь или кишечник. В этом конкретном случае такого развития событий удалось избежать. Но дать гарантию благоприятного исхода при подобных травмах не может никто. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не подвергать риску свое здоровье, забираясь на высокие деревья", — подчеркнул заведующий отделением травматологии ОБ № 3 Алексей Гринь.