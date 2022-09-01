  • 10 сентября 202210.09.2022суббота
  • USD60,4696
    EUR60,8571
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жительница Голышманового района собрала 80 заварочных чайников

Общество, 11:26 10 сентября 2022

Фото: ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» (архив)

80 экспонатов насчитывает коллекция заварочных чайников, которую собирает Жительница деревни Боровлянка Голышмановского городского округа Людмила Петухова.

"Я работала старшим воспитателем в Боровлянском детском саду. Когда вышла на пенсию, у меня появилось больше свободного времени на увлечения, - рассказала Людмила Васильевна. - Вот уже лет пять, как собираю чайники-заварники. Началось все с декоративного, высотой два сантиметра".

В этом году Людмила Петухова половину экспонатов своего домашнего музея выставляла на празднике чая, который проходит в Боровлянке уже несколько лет подряд, сообщает tmn.aif.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:43 10.09.2022Тюменские добровольцы проводят социальные субботники
11:26 10.09.2022Жительница Голышманового района собрала 80 заварочных чайников
11:20 10.09.2022Ахтям Каюмов: единая форма в школах нужна, это правильное решение
10:36 10.09.2022Тобольские травматологии помогли пациенту, упавшему с кедра