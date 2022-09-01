Жительница Голышманового района собрала 80 заварочных чайников

Фото: ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» (архив) Фото: ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» (архив)

80 экспонатов насчитывает коллекция заварочных чайников, которую собирает Жительница деревни Боровлянка Голышмановского городского округа Людмила Петухова.

"Я работала старшим воспитателем в Боровлянском детском саду. Когда вышла на пенсию, у меня появилось больше свободного времени на увлечения, - рассказала Людмила Васильевна. - Вот уже лет пять, как собираю чайники-заварники. Началось все с декоративного, высотой два сантиметра".

В этом году Людмила Петухова половину экспонатов своего домашнего музея выставляла на празднике чая, который проходит в Боровлянке уже несколько лет подряд, сообщает tmn.aif.ru.