Тюменские добровольцы проводят социальные субботники

Фото: полиция Тюменской области ВК (архив) Фото: полиция Тюменской области ВК (архив)

Волонтеры из "Оперативного штаба добрососедства" уже два года проводят в Тюмени социальные субботники. Они оказывают адресную помощь одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации проекта "Добро рядом 2.0" также происходит развитие и корпоративного волонтерства. На этот раз волонтеры компании "Газпромнефть ― Ямал" провели генеральную уборку в квартире пожилой тюменки.

Добровольцы вручают своим подопечным наборы текстильных принадлежностей, комплекты постельного белья, защитные маски, которые шьют волонтёры 55+ в рамках работы "Благотворительного ателье".

Акции "Добро рядом 2.0" реализуются с сентября 2020 года с помощью средств гранта президента России.

Стать частью команды Оперативного Штаба или рассказать о сложной жизненной ситуации можно, позвонив в call–центр по телефону 8(3452)51-77-05 (будние дни с 8:00 до 16:30), написав в чат мессенджера соседской взаимопомощи или отправив сообщение через социальную сеть "ВКонтакте", сообщает департамент социального развития Тюменской области.