Фельдшер из Вагайского района получила новый автомобиль

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 400 пациентов обслуживает Сычевский фельдшерско-акушерский пункт в Вагайском районе. Половина из них — люди пожилого возраста, а также 5 младенцев и 40 человек на диспансерном наблюдении.

Заведует ФАПом Зульфия Бабшанова. Фельдшер проживает в поселке Индери Вагайского района, а ее рабочее место расположено в селе Сычево. В последние две недели она работает еще и с населением поселка Первомайский.

Раньше Зульфия Садыковна передвигалась на личном транспорте. Теперь в ее распоряжении - новый санитарный автомобиль, переданный областной больнице №9 в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За несколько рабочих дней на новом автомобилем фельдшер уже успела оказать помощь жителю соседнего населенного пункта.