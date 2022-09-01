Тоболяки смогут предложить свои проекты на конкурс "Моя идея"

Конкурс "Моя идея" | Фото организаторов Конкурс "Моя идея" | Фото организаторов

Креативная сессия для участников проекта "Моя идея" пройдет в Тобольске 17 сентября.

Тоболякам расскажут о нюансах проектной деятельности. Участники предложат свои социально значимые инициативы на грантовый конкурс. Победители получат финансовую поддержку и продюсирование на этапе реализации.

Зарегистрироваться на встречу можно в группе мультицентра в соцсети "ВКонтакте", сообщает "Мегатюмень".

"Подобные мероприятия помогают раскрыть инициативной молодежи свой потенциал. Дают возможность не только придумать, но и реализовать идею под руководством профессионалов", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Екатерина Лезнева.