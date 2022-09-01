Более 8,5 тыс. детей родились в Тюменской области в первом полугодии 2022 года

Фото: vk.com/perinatal_tyumen Фото: vk.com/perinatal_tyumen

1 млн 551,6 тыс. человек составило население Тюменской области по оперативными данными Тюменьстата на 1 июля 2022 года.

За шесть месяцев, по данным ведомства, в регионе родилось 8 тыс. 556 детей.

В первом полугодии на постоянное место жительство в Тюменскую область переехало 22 тыс. 582 человека, в том числе 19 тыс. 945 – из других регионов России, 2 тыс. 512 - из стран СНГ, 125 – из дальнего зарубежья, сообщает "Вслух.ру".