Новые экспозиции появятся в Голышмановском музее

Фото со страницы БФ "Наше время" в соцсети Фото со страницы БФ "Наше время" в соцсети

500 тыс. рублей направят на расширение музейной комнаты культуры, созданной при Голышмановском Центре культуры и досуга. Такой грант Президентского фонда культурных инициатив выиграл благотворительный фонд "Наше время".

Средства израсходуют на оборудование для музейной комнаты и оформление двух новых крупных экспозиций. В перспективе эта музейная комната станет образовательным пространством, сообщает "Комсомольская правда" - Тюмень

"Здесь будут проводиться экскурсии и мастер-классы, познавательные мероприятия и уроки, тематические вечера и развлекательные квесты, - пояснила исполнительный директор фонда Ольга Бадрызлова.

Презентация обновленной музейной комнаты культуры запланирована на июнь 2023 года.