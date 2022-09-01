  • 11 сентября 202211.09.2022воскресенье
  • USD60,4696
    EUR60,8571
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В аварии под Тюменью погибла  девочка из Югры

Происшествия, 10:25 11 сентября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии под Тюменью погибла девочка. В третьем часу ночи на 292 километре дороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль "Тойота Королла" въехал в кучу грунта на месте дорожных работ по реконструкции трассы, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автомобиль опрокинулся, от удара из машины выбросило 4-летнюю девочку. По предварительным данным девочка перевозилась без детского автокресла, уточняется в сообщении.

В автомобиле семья из Нижневартовского района Югры возвращалась из Башкирии домой. В аварии пострадали 36-летний водитель и его восьмилетний сын.

Обстоятельства выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:25 11.09.2022В аварии под Тюменью погибла  девочка из Югры
09:25 11.09.2022Пассажир Hyundai погиб в в аварии при столкновении с лосем на 336-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск
13:43 09.09.2022Сотрудник газовой компании в Тюмени за взятки "не замечал" врезки в газопровод
13:21 09.09.2022Пассажирка автомобиля Hyundai пострадала в пьяной аварии в Тюменском районе