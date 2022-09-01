В аварии под Тюменью погибла девочка из Югры

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии под Тюменью погибла девочка. В третьем часу ночи на 292 километре дороги Екатеринбург-Тюмень автомобиль "Тойота Королла" въехал в кучу грунта на месте дорожных работ по реконструкции трассы, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Автомобиль опрокинулся, от удара из машины выбросило 4-летнюю девочку. По предварительным данным девочка перевозилась без детского автокресла, уточняется в сообщении.

В автомобиле семья из Нижневартовского района Югры возвращалась из Башкирии домой. В аварии пострадали 36-летний водитель и его восьмилетний сын.

Обстоятельства выясняются.