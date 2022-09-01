13 сентября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-подход и пресс-тур по предприятиям - участникам Тюменского нефтегазового кластера.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется встреча-беседа "Молодая гвардия". Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 13 часов в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется литературная викторина "Путешествие по рассказам Бориса Житкова". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 14 часов у дома №12 по ул. Н. Никитина начнется акция МКУ "ЛесПаркХоз" по высадке саженцев. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется показ фильма "Дом. История путешествия". Возрастное ограничение 12+.

В Тюменской области пройдет Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям "ИТ-диктант 2022". Регистрация по ссылке.

В Нижней Тавде пройдет турнир по городошному спорту в рамках XXVI спартакиады учащихся Тюменской области. Возрастное ограничение 6+

Интересное в этот день:

1736 — основан город Челябинск.

1741 — в Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках до 15 часов.

1745 — Петербургской академией наук издан первый географический "Атлас Российский".

1838 — на Неве прошли испытания первого в мире электрохода.

1902 — в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

1922 — зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 градусов.

1929 — ученый Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие — пенициллин.

1993 — подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии.

1937 — Азово-Черноморский край разделен на Краснодарский край и Ростовскую область.

1997 — столкновение немецкого Ту-154 и американского C-141 над Атлантическим океаном близ юго-западного побережья Африки.

2010 — при крушении пассажирского самолёта ATR 42 в Венесуэле близ города Пуэрто-Ордас, погибли 15 человек, 36 ранены.