43 километра трассы Екатеринбург – Тюмень введут в 2022 году

| Фото: government.ru | Фото: government.ru

43 км трассы Тюмень – Екатеринбург введут до конца 2022 года. Работы по модернизации автодороги идут по плану, сообщает правительство РФ.

По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, по Тюменской области проходит меньшая часть трассы протяженностью 31 км. До конца 2022 года этот участок станет полностью четырехполосным с разделением встречных потоков барьерными ограждениями. Осенью будет введен и участок дороги 35 км, проходящий по Свердловской области.

"В рамках развития транспортного коридора "Запад – Восток" мы продолжаем выполнять поручения президента. В прошлом году ввели 40 километров дороги, а в этом году введем еще 43. Продолжается также строительство обходов, по остальным участкам идет работа по подготовке заключений "Главгосэкспертизы" или же готовится подписание госконтрактов", - сообщил он.

Марат Хуснуллин рассказал, что до 2025 года планируется увеличить количество полос движения до четырех на участке протяженностью 103,6 км, построить обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, рабочего поселка Белоярского и города Богдановича протяженностью 72,4 км. Также обновят барьерные ограждения, модернизируют мосты и путепроводы через железную дорогу, возведут надземные пешеходные переходы, проведут ряд других работ по оборудованию трассы.

Автомобильная дорога связывает столицы двух регионов, обеспечивая кратчайший путь из Свердловской области в Тюменскую протяженностью 306,2 км, а также к северным регионам России. По ней проходят основные маршруты пассажирских и грузовых перевозок.