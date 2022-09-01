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Ремонт плотины завершили на реке Вагай в с. Омутинское Тюменской области

Общество, 18:34 14 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по ремонту плотины завершили на реке Вагай с. Омутинское Тюменской области в сентябре 2022 года. Гидротехническое сооружение отремонтировали за счет субсидий областного бюджета, сообщает пресс-служба областного департамента недропользования и экологии.

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Специалисты заменили противофильтрационной диафрагмы, восстановили железобетонную подпорную стенку, устранили промоины и просадку на откосе плотины, укрепили откос сооружения каменной наброской из щебня. В дальнейшем это позволит эксплуатировать плотину в нормальном режиме, избежать негативных последствий в результате возможной аварии гидротехнического сооружения.

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