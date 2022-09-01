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Тюменских студентов поощрили именными стипендиями губернатора Тюменской области

Общество, 19:43 14 сентября 2022

пресс-служба Тюменского государственного института культуры | Фото: пресс-служба Тюменского государственного института культуры

Трем студенткам Тюменского государственного института культуры назначили именные стипендии Губернатора Тюменской области на 2022-23 учебный год, сообщает пресс-служба вуза.

Стипендии назначили аспирантке 3 года Ирине Бобровой, студентке 4 курса Валентине Врстрых, студентке 3 курса колледжа искусств ТГИК Гоарик Погосян. Распоряжение главы области направлено на поддержку и поощрение аспирантов и студентов образовательных организаций.

пресс-служба Тюменского государственного института культуры | Фото: пресс-служба Тюменского государственного института культуры

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# именная стипендия , ТГИК

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