17 сентября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 4) начнутся поединки первенства города по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 10 часов 45 минут на Центральной площади начнется открытие Всероссийского дня бега "Кросс нации". Возрастное ограничение 0+

В Тюмени в 11 часов в центре "Жемчужина Сибири" стартует гонка классическим стилем в рамках летнего Чемпионата России по лыжным гонкам. Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 12 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется презентация творческих коллективов. Возрастное ограничение 0+

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется презентация выставки-инсталяции "Гарри Поттер и Орден Феникса" в рамках клуба "Волшебники". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 15 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется занятие "Наука творит чудеса". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 15 часов в сквере "Ветеранов энергетики" (ул. Одесская, 53) начнется ежегодный городской фестиваль "Играй, Гармонь Тюменская!". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 16 часов на площади ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется шоу-дискотека под открытым небом "Осенний танцпол".

В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется встреча с писателем Павлом Крусановым. Возрастное ограничение 6+

Интересное в этот день:

1156 — создано Австрийское герцогство.

1665 — Великая эпидемия чумы в Лондоне.

1789 — английский астроном Уильям Гершель открыл Мимас, спутник планеты Сатурн.

1809 — заключен Фридрихсгамский мирный договор, завершивший Русско-шведскую (Финскую) войну 1808—1809 годов.

1871 — в Альпах открыт 13-километровый туннель Мон-Сени.

1920 — при вузах России созданы рабочие факультеты (рабфаки).

1941 — в СССР введено обязательное обучение военному делу всех граждан.

1954 — на Новой Земле создан советский ядерный полигон.

1988 — открылись летние Олимпийские игры 1988 в Сеуле.