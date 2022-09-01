В управлении ГИБДД по Тюменской области новое назначение

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Заместителем начальника управления ГИБДД по Тюменской области назначен подполковник полиции Василий Ренцанов. Приказ подписал руководитель регионального УМВД Леонид Коломиец.

Василий Ренцанов начал службу в ОВД в 2003 году в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа Тюмени. С 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016-2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. В последнее время служил на должности начальника городского отдела ГИБДД.