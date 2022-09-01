Выставка керамики Людмилы Козловой откроется в тюменской библиотеке

| Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

Художественная выставка керамики Людмилы Козловой "Отголоски" начнет работу в информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 1 октября, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"В выставочном проекте нашли отражение городские истории, увиденные символы, знаки, природа. В своем творчестве Людмила Козлова много экспериментирует в области технологии, увлеченно работает с историей края, а также отражает в своем творчестве образы родной природы, привлекая внимание к проблеме исчезновения редких видов животных и птиц", — рассказали организаторы.

Декоративные композиции, выполненные из шамота и фаянса, соединяют в себе традицию и современное авторское решение. В них органично переплетены реальность и вымысел художника. Выразительная пластика форм декоративных композиций, богатство фактур и колорита керамических произведений, "выдают" в ней способного художника и мастера своего дела. Декоративные вазы, блюда и пласты покрыты разнообразными узорами, колорит произведений разнообразен и сочен.

Скульптурная композиция "Отголоски", давшая название всей выставке, была создана на академической даче имени Репина, в 2021 году выставлялась в Третьяковской галерее. Она посвящена уходящему архитектурному наследию, деревянному зодчеству. На выставке представят и новые пласты из серии "Вид сверху".

8 октября в 15 часов запланировано официальное открытие выставки. Гости не только познакомятся с уникальными работами художника-керамиста, но и пообщаются с автором. Выставка проработает по 25 ноября. Возрастное ограничение 0+.