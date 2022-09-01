Участок улицы Орджоникидзе в Тюмени на несколько часов закроют для транспорта

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В Тюмени временно перекроют улицу Орджоникидзе на участке от Герцена до Ленина. Ограничения введут 30 сентября с 14 до 19 часов, сообщает городская администрация.

Причиной временных неудобств станет проведение патриотической акции "Вместе навсегда!", которая стартует на Цветном бульваре в 16 часов. Мероприятие направлено на поддержку восстановления исторической справедливости и возвращения территорий Новороссии, а также поддержку специальной военной операции и жителей регионов, которые хотят "вернуться домой, на Родину".

Тюменский автолюбителей просят заранее планировать маршруты движения и места для парковки, соблюдать правила дорожного движения.