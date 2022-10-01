2 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в экопарке "Затюменский" (Барнаульская, 17/2) начнется всероссийский день ходьбы. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 10 часов на базе спортивной школы №3 (Садовая, 109/1) начнутся чемпионат и первенство города по самбо. Возрастное ограничение 12 +

В Тюмени в 10 часов 45 минут в лесопарке имени Ю.А. Гагарина начнется открытие чемпионата и первенства города по велоспорту в дисциплине маунтинбайк – велокросс. Начало заездов в 11 часов. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 11 часов в спортзале Тюменского колледжа производственных и социальных технологий стартуют соревнования за Кубок Тюменской области по дартс. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 11 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) продолжится театральный фестиваль "Шоу-кейс". Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 12 часов в Информационно-библиотечном центре для молодёжи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча любителей виниловых пластинок "Виниловая мена". Возрастное ограничение 12+

В Тобольске в 12 часов начнется награждение победителей конкурса "Формула искусства" и торжественное открытие фасада по адресу: 7а микрорайон, 22Б. Возрастное ограничение 12 +

В Тюмени в 15 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется спектакль - одноактный водевиль Дмитрия Ленского "Барская спесь, или Анютины глазки". ВОзрастное ограничение 16+

В Тюмени в 18 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется церемония открытия IX Международного фестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс". В 17 часов 20 минут начнется в пресс-подход.

Интересное в этот день:

1535 — французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав это место Монреалем.

1552 — взятие войсками Ивана Грозного Казани, присоединение Казанского ханства к России.

1608 — Иоанн Липперсхей представил голландскому правительству свое изобретение — прототип оптического телескопа.

1834 — в Москве открыты Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813 1814 годов.

1836 — Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое привело к созданию его теории эволюции.

1870 — Рим стал столицей объединенной Италии.

1936 — максимальный срок заключения в СССР повышен с 10 до 25 лет.

1974 — в Якутии произведен ядерный взрыв "Кристалл" мощностью 1,7 килотонны.

1997 — официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов.

2000 — учёные создали новый сверхтвердый материал, по твёрдости уступающий только алмазу.

2002 — в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор.