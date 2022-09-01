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Старшекурсников приглашают на технологическую игру в ТюмГУ

Общество, 17:43 30 сентября 2022

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Отборочная деловая технологическая игра "Построй компанию. Продай компанию" пройдет на площадке Института наук о Земле ТюмГУ 1 октября. К участию приглашают студентов 4-5 курсов любого направления подготовки, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

За несколько часов старшекурсники пройдут путь от идеи создания бизнеса до его продажи. Участники проанализируют типовые ошибки и способы избежать их. Победителей пригласят на оплачиваемую предпринимательскую стажировку в "ТехноСпарке" в Москве. Практиканты переедут в столицу и в течение учебного года будут совмещать полноценную работу в стартапе с дистанционным обучением. Это уникальная возможность посвятить выпускной год учебе у опытных предпринимателей, попробовать запустить проект в одной из индустрий будущего и даже защитить диплом.

Мероприятие начнется в 9 часов 30 минут по адресу: ул. Осипенко, 2, ауд. 109. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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