Центр поддержки мобилизованных граждан открылся в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Центр поддержки мобилизованных граждан открыли в Тобольске. Пункт сбора необходимых предметов развернут в ТЦ "Жемчужина Сибири", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жители города могут принести носки, бритвы, мыло, зубную пасту, щетки, термокружки, мультитул, фонарики. Пункт работает с 14 до 19 часов в будние дни и с 10 до 19 часов в выходные.

Также работают два дополнительных пункта сбора теплой одежды, обуви, перчаток и шапок. Один из них расположен в обществе инвалидов (7а микрорайон, дом 6, вход со стороны рынка "Северный"), график работы – в будни с 10 до 16 часов. Второй пункт находится в ателье "Барокко" (пер. Рощинский, 68, вход с торца, 2 этаж), время работы с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в выходные дни – с 10 до 17.

Помимо этого, ветеранская городская организация совместно с центром соцобслуживания запустила акцию "Подари тепло солдату". В ходе ее проведения ведется сбор денежных средств для последующего приобретения необходимых товаров по перечню, согласованному с ведомствами, осуществляющими сбор и отправку участников СВО к месту прохождения службы. Реквизиты для перечисления денежных средств опубликованы в официальном сообществе адмнинстрации Тобольска во ВКонтакте.