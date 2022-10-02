Работу в тюменских медучреждениях можно найти на сайте регионального департамента труда и занятости

Фото: Тюменская ОКБ №1 (архив) Фото: Тюменская ОКБ №1 (архив)

Специальный раздел для медиков, которые ищут работу, открыт на интерактивном сайте регионального департамента труда и занятости czn.admtyumen.ru.

Медицинские работники требуются в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, сельских территориях.

Более 450 вакансий для врачей имеется в государственных медучреждениях и частных клиниках Тюменской области, сообщает "Вслух.ру".

Врачам-ортопедам предлагаются зарплаты до 300 тыс. рублей в месяц, сердечно-сосудистым хирургам - до 150 тыс. рублей. Стоматологи в Тобольске смогут зарабатывать до 120 тыс. рублей, как и врачи в Голышманово. До 110 тысяч - хирург и анестезиолог-реаниматолог в Увате или терапевт в Тюменском районе. До 100 тысяч – лор в Тюмени и психотерапевт в Исетском районе.

Для среднего медицинского персонала доступно более 90 вакансий. Самые большие зарплаты предлагают фельдшерам Тюмени – до 130 тыс. рублей. Их коллеги в Уватском районе могут заработать до 65 тысяч, в Упоровском – до 60 тысяч, в Ярковском – до 55 тысяч рублей в месяц.

Больше 210 вакансий для младшего медицинского персонала. Самую высокую зарплату для медсестры предлагают в Уватском районе. В Тюмени и Ярково – до 50 тысяч в месяц, чуть меньше в Тобольске и Нижнетавдинском районе.