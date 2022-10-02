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Тюменские госавтоинспекторы рекомендуют переходить на зимний стиль вождения

Общество, 13:44 02 октября 2022

Фото: ГИБДД Тюменской области

Переходить на зимний стиль вождения рекомендуют автомобилиста сотрудники Управления ГИБДД по Тюменской области.

Это значит - выбирать безопасную дистанцию, сбавлять скорость в случае неблагоприятных погодных условий, избегать резких маневров на дороге и быть внимательнее к пешеходам.

Пешеходам советуют в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы, которые делают людей заметнее на проезжей части для водителей. В октябре ежегодно увеличивается число наездов на пешеходов с летальными последствиями на загородных дорогах в вечернее и ночное время.

Особенно опасны переходы трактов в окрестностях Тюмени, движение по обочинам дорог и неожиданный пересечение проезжей части в местах, где нет пешеходных переходов. Чаще всего трагедии с пешеходами происходят на Велижанском тракте и федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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