Тюменские госавтоинспекторы рекомендуют переходить на зимний стиль вождения

Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Переходить на зимний стиль вождения рекомендуют автомобилиста сотрудники Управления ГИБДД по Тюменской области.

Это значит - выбирать безопасную дистанцию, сбавлять скорость в случае неблагоприятных погодных условий, избегать резких маневров на дороге и быть внимательнее к пешеходам.

Пешеходам советуют в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы, которые делают людей заметнее на проезжей части для водителей. В октябре ежегодно увеличивается число наездов на пешеходов с летальными последствиями на загородных дорогах в вечернее и ночное время.

Особенно опасны переходы трактов в окрестностях Тюмени, движение по обочинам дорог и неожиданный пересечение проезжей части в местах, где нет пешеходных переходов. Чаще всего трагедии с пешеходами происходят на Велижанском тракте и федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.