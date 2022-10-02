В мультицентре "Контора пароходства" пройдет выставка "Анатомия ткани"

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Фотовыставка "Анатомия ткани" пройдет в холле второго этажа мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени с 1 по 14 октября.

Авторы фотовыставки — участники омской арт-резиденции "Анатомия ткани". Они увеличили изображения денима, кожи, шелка, пестряди в 50, 100 и 1 000 раз, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень". Вход свободный.

Выставочный проект — часть XXIV Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств "ЭКОСИСТЕМА 2022". Организатор выставки — региональное отделение Союза дизайнеров России.