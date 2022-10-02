Тюменцев приглашают на конкурс "Песни нашего двора"

Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Конкурс "Песни нашего двора" пройдет в Тюмени. К участию приглашаются певцы от 16 лет - солисты и коллективы.

Победители конкурса выступят в ДК "Поиск" на праздничной программе "В единстве великая сила", посвященной Дню народного единства.

Участники будут соперничать в четырех номинациях: "Голос Родины" - солдатские и патриотические, песни военных лет, "Модный ритм" - дискотечные хиты, рэп, рок, хип-хоп, "Лирика шансона" - авторские, дворовые, песни из кинофильмов, "Народный шлягер" - фольклор и современные ремиксы.

Прием заявок продлится до 27 октября по электронной почте: sma-t@mail.ru. Связаться с организаторами можно через страницу "ВКонтакте" vk.com/sovremennik72. Отборочный тур запланирован на 29 октября в ДК "Современник", сообщает "Вслух.ру".