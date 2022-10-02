Жители Тюменского района поддерживают мобилизованных земляков

Фото: "Красное Знамя" Фото: "Красное Знамя"

Акцию по сбору лекарств и средств для оказания первой медицинской помощи для мобилизованных земляков проводят жители Червишевского муниципального образования Тюменского района.

Кроме того, червишевцы вяжут для воинов носки и перчатки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Место сбора помощи - администрация Червишевского МО, село Червишево, ул. Юбилейный квартал, 4. Тел. (3452) 778-207.

Ребята из юнармейского отряда "Патриот" Винзилинской школы им. Г.С. Ковальчука принимают участие во Всероссийской акции "Письмо солдату".

"Очень горжусь тем, что живу в России. Наша страна самая великая, многонациональная и дружная. Спасибо вам за то, что защищаете мир. Российские солдаты самые смелые, добрые и милосердные. Вы для нас пример мужества, героизма и любви к Родине", — пишут школьники.